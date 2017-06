Canirac apoya a migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Para evitar abusos laborales de migrantes en la Entidad, este sector vulnerable de la población podrá trabajar legalmente en le sector gastronómico.



El miércoles la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Baja California firmó un convenio colaboración con el Instituto Nacional de Migración (Inami).



Esto consistirá en que el Instituto acercará aquellos migrantes extranjeros en proceso de regularizarse con el objetivo que obtengan un empleo formal.



“Desafortunadamente nos aprovechamos del hecho de que no saben sus derechos, del hecho de esa incertidumbre que ellos viven legal de tal forma que estarán seguros y que no abusen de ellos”, expresó el presidente del organismo, Miguel Ángel Badiola Montaño.



También ayudará a la industria restaurantera a no ser sancionada, al recordar que fue de las primeras que apoyó a dicho sector ante la problemática existente en el Estado, especialmente con el tema de haitianos.



Además, en una segunda etapa y con el apoyo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS) llevarán a cabo capacitaciones en los restaurantes y al personal para brindar atención de calidad a los clientes.



Al marco de la firma de colaboración, fue realizada la primera Feria del Empleo de Canirac en las instalaciones del patio central del Palacio Municipal, en donde ofrecieron más de 2 mil vacantes a través de 25 empresas relacionadas con la venta de alimentos en la ciudad.



Entre los que ofertaron empleos desde meseros, cajeros, gerentes, cocineros, lava lozas, ayudantes de cocina, administradores, chefs, bartender, y panaderos.



Al término del evento las empresas informaron que recibieron mil 74 solicitudes de empleo, por lo que derivado del éxito, realizarán otra feria de empleo en Tijuana pero esta vez al Este de la ciudad.