Se siente inseguro el 92% en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El 92% de los tijuanenses afirman vivir en una ciudad insegura, y el 60% consideran que la situación económica de Tijuana es peor que hace un año, de acuerdo a la Encuesta de Percepción Ciudadana (Encepi).



El 48% no tiene la confianza de caminar solos por donde viven entre las 16:00 y las 19:00 horas.



Mientras que los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, señalan, es el sitio más inseguro, con el 80.2%.



El 81.2% de los tijuanenses declaran haber sido testigos de vandalismo, el 77.4% de la venta o consumo de drogas, el 72% de robos o asaltos, y el 31.4% de disparos de arma de fuego.



Además, el 87% de los ciudadanos de este Municipio afirma no confiar en la mayoría de las personas.



El 70% desconfía de la Policía Municipal, el 68% de la Policía Estatal, el 53% de la Policía Federal y el 41% de las Fuerzas Armadas.



La Encepi fue desarrollada por el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (Cemdi) en marzo de este año.



El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas, sostuvo que los resultados de la encuesta no sorprende, porque la percepción de inseguridad es notable entre la ciudadanía.



“Es una oportunidad para que las acciones que se tomen tanto en la actividad económica como el mismo gobierno sean medidas fehacientemente”, señaló Camarena Salinas.



El titular del Cemdi, Rubén Roa Dueñas, informó que la encuesta se realizará periódicamente para evaluar los resultados que están dando las acciones de Gobierno y la iniciativa privada.



Y en Rosarito y Ensenada...

En Rosarito el 79% coincide en que la ciudad es insegura y en Ensenada el 77%, con base en la misma encuesta.