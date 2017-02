Testigos intentaron disuadir a migrante suicida

TIJUANA, Baja California(GH)

Un hombre decidió terminar con su vida tras ser deportado a México lanzándose del puente del Sistema Integral del Transporte que conduce de la garita El Chaparral a la zona Centro.



A las 9:00 horas de ayer, un hombre, identificado como Guadalupe Olivas Valencia, de 44 años, fue deportado a Tijuana.



Según la declaración de una testigo, una guardia de seguridad privada que quiso identificarse como Alejandra, tan pronto como se encontró en Tijuana, el hombre se dirigió al puente del Sistema Integral del Transporte, frente al “Chaparral”, en dirección a las oficiales del Comité Municipal del PRI.



Ya en el puente, vestido con una sudadera café, un pants negro con gris y una camiseta blanca, con una bolsa con sus pertenencias en la mano, el hombre se detuvo arriba de la canalización del Río Tijuana para después pararse frente al barandal de protección.



Alrededor de tres personas que también cruzaban el puente y un repartidor de una farmacia se percataron de que el hombre tenía la intención de saltar.



Pese a que los testigos trataron de entablar una conversación, el hombre solo abrió los brazos y se lanzó de espaldas a la canalización.



Elementos del grupo BETA fueron notificados del hecho y acudieron en una ambulancia a tratar a Guadalupe, quien quedó tendido en el piso, con un brazo extendido.



El lesionado fue trasladado al Hospital General, sin embargo, fue declarado como fallecido por múltiples traumatismos.



Originario de Sinaloa

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Rodulfo Figueroa, informó que la víctima había intentado cruzar de manera ilegal a Estados Unidos la tarde del lunes.



“Se le brindó toda la atención que pudiera necesitar en nuestras instalaciones, ahí se identificó que no era la primera vez que era deportado por intentar cruzar de manera ilegal”, detalló, “incluso se le ofreció traslado a algún albergue y no aceptó el servicio porque tenía conocidos en la ciudad”.



Descartó que fuera un deportado por residir de manera ilegal en Estados Unidos, aunque se desconoce su tiempo de permanencia en esta ciudad previamente al hecho.



Estimó que pasadas las 9:30 horas fue cuando sucedió el incidente, del que resultó con heridas de gravedad para posteriormente fallecer antes de arribar al hospital al que fue canalizado.



Luego de conocerse el incidente, organismos de apoyo al migrante informaron que aún no se tiene conocimiento de migrantes que hayan sido detenidos en alguna redada en Estados Unidos y que luego fueran deportados.