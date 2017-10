Obras en Sexta y Revolución son para mejorar la imagen de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

El secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan dijo entender la molestia que puede causar a los dueños de negocios las obras en la calle sexta y avenida Revolución en la Zona Centro pero forman parte del mejoramiento para brindarle una mejor imagen a los turistas extranjeros y nacionales.



“Yo entendiendo, toda mi vida he sido comerciante pero te comento que no hay de otra, no podemos nosotros mejorar, y yo les pregunto a ellos ¿Qué les pasa cuando remodelan sus establecimientos? Pues trae afectaciones”, manifestó.



Con la diferencia que en la vía pública al momento de realizarle los trabajos llevan a encontrarse con “vicios” como que algunos comercios no se instalaron a la red del drenaje.



Por lo que aprovechan para mejorar todo la infraestructura posible una vez que hacen el levantamiento, recordó que en al calle tercera hubo un retraso pero se debió a que tuvieron que meter un cárcamo nuevo.