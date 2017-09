Leyzaola ofrece diagnóstico de seguridad al alcaldesa de Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

“Rosarito está involucrado en la esfera de operación de las organizaciones criminales”, sostuvo Julián Leyzaola, asesor en materia de seguridad pública para el Ayuntamiento, quien se reunió a puerta cerrada durante más dos horas, con la alcaldesa Mirna Rincón.



El Teniente Coronel en retiro, dijo al salir de la reunión, que ofreció un diagnóstico a la Alcaldesa de lo que ocurre en este Municipio y en gran parte de este informe, no se puede ignorar que tiene un vecino como Tijuana, y lo que sucede allá, tiene consecuencias en esta localidad.



Hay que aceptarlo, expuso Leyzaola Pérez, la situación si bien no puede considerarse como grave, sí se tiene que reconocer que los delitos de orden común, como el robo y la venta de droga, están causando graves problemas.



Resaltó que así como el deterioro no se percibe inmediatamente, la mejoría tampoco, pues esto es un proceso en el que primero se tiene que arreglar la corporación policiaca al interior, a fin de que este trabajo sea efectivo al exterior “no podemos limpiar una mesa, con un trapo sucio”.



El asesor añadió que se detectaron irregularidades al interior de la Policía, tanto en lo administrativo como en lo operativo, y se hacen las correcciones.



“Yo no puedo establecer plazos ni decirles… no quiero, insisto, causar conmoción. Rosarito trae un problema de inseguridad sí, y el principal que afecta al ciudadano es el robo”, estableció.



Leyzaola Pérez, aseguró que los cambios se están dando y que hay mayor presencia de elementos policiacos del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Y aunque expuso que en Rosarito operan células criminales, no ofreció mayores detalles, argumentando que no podía dar más información.