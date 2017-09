Recuerdan sismo del 85 desde Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

“Tardé mucho tiempo en entender que se trataba de un temblor nuevo, porque primero pensé que estaban hablando del temblor del 85, muchas imágenes se parecían al temblor del 85”, dijo un sobreviviente del temblor de hace 32 años.



A raíz del sismo que sacudió hace más de tres décadas la Ciudad de México, miles de capitalinos emigraron a otras ciudades del País, Tijuana entre ellas.



Algunos sobrevivientes aceptaron hablar con FRONTERA sobre lo que fue vivir esa experiencia que en muchos sentidos cambió la vida de miles.



Otros tiempos

Armando Molina, comerciante originario de la Ciudad México, quien lleva 31 años viviendo en Tijuana, recordó que luego del temblor registrado el 19 de septiembre de 1985, lo primero que sintió fue incertidumbre.



En esos tiempos la comunicación no era tan fluida como hoy, dijo, y no había teléfonos celulares, la tecnología no era la misma y por ello tuvieron que pasar un par de días hasta que supiera la magnitud del sismo.



Destacó que las redes sociales hicieron la diferencia en el sismo de este año, porque por medio de ellas es que se pudo comunicar con sus familiares en la Ciudad de México de una manera rápida.



Iba a la escuela

Víctor Ortiz tenía 14 años el día del temblor; estaba formado para entrar a la secundaria que acudía, ubicada entre Eje Seis Sur y Javier Rojo Gómez, solamente recordó que los edificios se balanceaban y crujían.



Al terminar el temblor los maestros inmediatamente pidieron a los padres de familia que se llevaran a sus hijos porque se iban a suspender las clases hasta nuevo aviso.



Víctor dijo que no sabía los estragos que había provocado el sismo hasta que encendieron el radio que su mamá tenía en la casa, la cual necesita pilas porque no había corriente eléctrica.



Gracias Internet

Pedro Alonso, con más de 30 años viviendo en Tijuana, el día del fatídico temblor del 85 se encontraba lejos de la zona devastada, sin embargo, recordó que era imposible llamar a sus familiares por teléfono.



El no saber cómo están los seres queridos es desesperante, por lo que dio gracias de que hoy existen los teléfonos celulares, incluso ha habido personas atrapadas de las que pudieron saber su ubicación por medio de él.



“Por ejemplo ahí en el edificio de la escuela se han podido comunicar con las personas que están tratando de rescatar, entonces eso ha cambiado mucho, mucho, y ha ayudado mucho”, dijo.



Doble jornada

Alejandra Santos, representante de Tijuana Innovadora, vivió en su niñez el temblor de 1985 y el del martes pasado, porque se encontraba en un curso en Puebla, incluso señaló que el del 2017 se sintió más fuerte.



Por cerca de 30 años Alejandra Santos ha vivido en Tijuana y destacó que pudo ver que el temblor del 85 ayudó a que las personas crearan conciencia de cómo actuar en un desastre, porque el martes pasado, todos actuaron de manera adecuada.



También resaltó que la actitud del pueblo mexicano, en apoyarse, de ser solidario continúa, pues se nota al salir y caminar por las calles de Puebla, todos cooperan para ayudar al prójimo.