Suman apoyo a afectados por el sismo

TIJUANA, Baja California(GH)

La solidaridad con las personas que perdieron sus bienes por los sismos en el Centro y Sur de México es lo que motivó a las estudiantes Jaquelin Valdez Quintana y Adriana Gutiérrez a colocar un centro de acopio en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.



A raíz del terremoto que afectó Oaxaca, Chiapas y Tabasco el 7 de septiembre, Jaquelin y Adriana decidieron iniciar una campaña para reunir víveres entre los alumnos de la Preparatoria Federal, para después mandarlos a los municipios con mayores pérdidas.



Sin embargo, tras el terremoto del martes, se decidió extender la campaña para ayudar a más personas.



En tan solo tres días de recaudación, se reunieron 6 toneladas de alimento no perecedero, prendas y artículos de aseo personal.



“Me enteré de que estaban dando donativos y vine a traer el mío, cuando vi lo poco que se había donado, me quedé en shock y, en respuesta, con una amiga y un amigo, nos dimos cuenta de que la escuela no estaba reaccionando porque nadie sabía nada, entonces nos fuimos salón por salón haciendo conciencia y logrando así que en un lapso de dos días se juntara la meta de 6 toneladas”, comentó Jaquelin.



Añadió que la campaña ha constado en dejar en claro a los alumnos que cualquier ayuda es importante por la situación que las personas que se quedaron sin bienes están viviendo.



“A veces uno piensa que solo puede traer una latita pero esa latita sirve un chorro, no estás alimentando a una persona, esa latita puede alimentar a dos o más, dependiendo; si en cada salón hay 56 personas y cada uno me trae seis latas son un montón”, apuntó.



Una de sus principales motivaciones, explicó, fue mostrar el apoyo a los afectados en México al igual que se muestra a víctimas de desastres en otros países.



“Somos mexicanos, es una pena que lleguen extranjeros a México y México les abra las puertas pero pasa algo aquí en México y nadie hace nada, es uno de los mensajes que más doy, tenemos que mantenernos apoyados porque si nosotros no nos apoyamos, nadie más nos va a apoyar”, detalló.