Crece número de pacientes de Alzheimer

TIJUANA, Baja California(GH)

“Nunca dejes de luchar por tus sueños, nunca digas que no puedes”, esas fueron las palabras de Ramona a su nieta Gisselle en su último momento de lucidez, hace un poco más de cinco años.



Hoy queda poco de la señora trabajadora, hogareña y dedicada a su familia. En el transcurso de ocho años desde que fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, Ramona se ha visto limitada a estar postrada en una cama, sin recordar a sus seres queridos ni valerse por sí misma.



Ramona padece una enfermedad que durante el último año tuvo un crecimiento en el Estado del 9%, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Federal.



Gisselle Martínez Moreno, una de sus nietas, recordó el momento en el que a su abuela se le notificó que padecía Alzheimer.



Para Gisselle y sus padres la noticia fue un balde de agua helada, porque entorno de la abuela Ramona era que giraba la familia, era ella quien reunía a todos a desayunar en la mesa cada mañana.



“Se quedó tranquila, porque ella dijo que ya había vivido lo que tenía que vivir, pero lo que más le dolía era el momento en que ella se iba a olvidar de nosotros”, recordó Giselle el momento cuando su abuela recibió la noticia.



El deterioro

En los siguientes meses, el padecimiento de Ramona fue progresando y deteriorando su memoria. Primero, olvidó los nombres de sus conocidos y confundía a sus nietos con sus hijos.



Un año después, fueron comunes episodios en los que mantenía la mirada perdida y cuando se le hablaba, volteaba desorientada a su interlocutor.



Poco a poco, Ramona perdió la noción del tiempo y algunos días se despertó pensando que vivía en sus épocas de juventud o ya no se reconocía ante el espejo.



“Se la pasaba cepillándose el cabello, tenía el cabello muy largo, me preguntaba por sus vestidos y no sabía qué reacción iba a tener”, manifestó.



“Empezó a no hacer las cosas, el no pararse, el querer estar dormida, no comer, no tomar agua, se le olvidaba alimentarse”, añadió.



Desde hace un poco más de tres años, Ramona Flores Herenas, de 87 años, se encuentra postrada en cama, alimentándose por medio de una sonda y dependiendo de los cuidados de sus hijos, en San Diego.



Para su nieta Gisselle, la única forma de ver y recordar a su abuela es como la señora trabajadora, que le encantaba cuidar a sus animales y que confeccionaba todos sus vestidos cuando era una niña.



“Era una persona muy alegre, de carácter muy fuerte, una persona muy recta, estricta en cuanto a su persona y con sus nietos; aunque ya no puede hablar, yo puedo notar cuando nos reconoce”, dijo.



Síntomas característicos

Pérdida de memoria

Alteraciones en las habilidades del lenguaje

Desorientación en tiempo, lugar y persona

Cambios en el estado de ánimo y conducta

Olvido de los nombres de familiares y personas conocidas



Para saber

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer