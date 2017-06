Sí se atendió a joven que acusó a ginecólogo de maltrato: CAME

TIJUANA, Baja California(GH)

La Comisión de Arbitraje Médico (CAME) sí atendió a la joven que señaló por malos tratos a médico ginecólogo, pero esta optó por no interponer queja formal.



Lo anterior lo informó el doctor Agustín Escobar Fematt, titular de CAME en Baja California, luego de que se involucrara a la dependencia en este caso.



El pasado lunes una joven tijuanense expuso su caso de violencia gineco obstétrica en redes sociales, en un texto relató cómo un ginecólogo local le faltó al respeto durante una consulta.



Escobar señaló que en particular sobre este caso no se interpuso una queja formal, sin embargo dentro de los lineamientos de la Comisión se reprueba que médicos ejerzan este tipo de acciones hacia sus pacientes.



Añadió que en todos los casos, el paciente recibe una charla de orientación e interpone la queja formal para iniciar el trámite de la conciliación, en este caso la joven que acudió a las oficinas de CAME optó por retirarse sin poner la queja.