Aumenta deserción en 'prepas' de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante el último ciclo escolar se duplicó la deserción de jóvenes que estudiaron el bachillerato en la ciudad, de acuerdo a información del Sistema Educativo Estatal (SEE).



Los datos de la dependencia establecen que de 68 mil 744 estudiantes que ingresaron a una preparatoria en el ciclo escolar 2015-2016, solo lo concluyeron 61 mil 588, que representan el 89.6%.



La información del SEE agrega que en comparación con el ciclo escolar anterior, de 61 mil 756 personas que realizaron sus estudios de bachillerato, 58 mil 959 lograron concluirlo, que representan 95.5%.



Los jóvenes que abandonan el bachillerato vienen batallando desde la secundaria porque no le entienden a los maestros y porque les da flojera estudiar, manifestó Miguel Ángel Mendoza, secretario de Educación de Baja California.



Explicó que ese fue el resultado de un estudio que se hizo en 2013 por Instituto de Investigación de Desarrollo Educativo de la UABC y por la Unidad de Evolución Educativa de Secretaría de Educación.



El 52% de los niños de secundaria, detalló, contestó que no le entendía a los maestros y otro 30% que les da flojera estudiar.



Es allí donde se debe trabajar, aseguró el Secretario de Educación de Baja California para saber por qué no entienden y qué habilidades deben de tener los maestros para que los alumnos aprendan.



“Estos jóvenes pasan a la preparatoria y si no les entienden a los maestros, si les da flojera, al entrar a primer año de preparatoria entran con un rigor diferente y no aguantan”,explicó.



Sin embargo, aseguró que los bachilleratos cuentan con varios programas enfocados para que los jóvenes no abandonen los estudios, pero el enfoque debe ser en la secundaria.



Reprobación y eficiencia

Con relación de los índices de reprobación, los datos del Sistema Educativo establecen que a nivel estatal incrementó de 29.7% a 30.5% entre el ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016.



La información de las autoridades indica que el problema se agudizó en Tecate, ya que de 23.9% alumnos reprobados se pasó a 30.4%, y en Playas de Rosarito, de 27.5 se pasó a 33.9%.



Respecto de la eficiencia terminal en bachillerato también se tuvo una disminución a nivel estatal, ya que se pasó de 65.3% a 60.1% entre los dos últimos periodos escolares.



Sin embargo, Tijuana y Playas de Rosarito registraron un incremento en su eficiencia al pasar de 64.5 a 69.5% y de 59.7 a 62.2% respectivamente.



La ‘prepa’ en Tijuana

Ciclo escolar 2014-2015 2015-2016

Índice de reprobación 27.4% 26.5%

Eficiencia terminal 64.5% 69.5%