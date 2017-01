Informa CFE que se ha restablecido el 99% de suministro eléctrico

TIJUANA, Baja California(GH)

• El número de clientes afectados por el Frente Frio No. 23 en los municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada fue de 194 mil 645.



• Se vieron afectados 7 líneas de alta tensión, 42 circuitos de media tensión, 200 sectores de baja tensión, 28 postes de líneas de 69 kV y 55 postes de media tensión.



• Para ser frente a esta contingencia se desplazaron un total de 333 trabajadores de las Zonas Mexicali y San Luis.



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que ha restablecido el 99% del suministro de energía eléctrica en los municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada en el estado de Baja California, luego de la entrada del Frente Frio No. 23, Sistema Frontal 24.



Las fuertes lluvias y vientos que se registraron el día de ayer, con vientos que oscilaban desde los 40 hasta los 80 kilómetros por hora, ocasionaron la afectación de 7 líneas de alta tensión, 42 circuitos de media tensión, 200 sectores de baja tensión, 28 postes de líneas de 69 kV y 55 postes de media tensión,



El número de clientes de la CFE que se vieron afectados por el Frente Frio No. 23 en los tres municipios fue de 194 mil 645.



Para hacer frente a la contingencia se desplazaron un total de 333 trabajadores de las Zonas Mexicali y San Luis que trabajaron de forma ininterrumpida, además de 84 grúas, 91 vehículos y 24 plantas de emergencia.



De igual forma, la CFE solicita a los usuarios que reporten cualquier anomalía sobre su suministro eléctrico o en las condiciones de infraestructura eléctrica al número telefónico 071 ó a la cuenta de Twitter @CFE_BCalifornia.