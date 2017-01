Declaran Estado de Alerta por las lluvias

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a las fuertes lluvias que han dejado dos de las tres tormentas pronosticadas para estos días, la Dirección de Protección Civil Municipal declaró Estado de Alerta en Tijuana.



La dependencia indicó que la primera de las tres tormentas dejó entre 12.7 y 19.5 milímetros de agua en las costas y valles de la región.



La segunda, añadió, arribó durante la mañana de ayer y hasta la noche del viernes generó aproximadamente entre 25.4 y 50.8 milímetros de agua con vientos intensos provenientes del Suroeste.



La tercera tormenta arribará mañana y se extenderá hasta lunes y se espera que esta sea la más intensa en cuanto a lluvia, con cantidades aproximadas de acumulación de entre 50.8 y 76.2 milímetros de agua.



Por lo anterior, el Consejo Municipal de Protección Civil emitió un estado de alerta para el Municipio de Tijuana.



Los estragos

Derrumbes, postes de luz, árboles y señalamientos viales derribados son parte de los estragos que dejaron los fuertes vientos y lluvias que se registraron ayer en la ciudad.



Los derrumbes sucedieron en las colonias División del Norte, Camino Verde, Murúa, Buena Vista y Villas de Baja California, los cuales no registraron lesionados ni personas damnificadas.



Por su parte, la Cruz Roja y Bomberos atendieron reportes de cinco vehículos atascados, nueve inundaciones, siete incendios y un accidente de tránsito con heridos.



Además de 38 accidentes de tránsito sin heridos, dos fugas de gas, cinco volcaduras y 27 derrumbes.



Desafortunado

Debido a las condiciones climáticas, un árbol se cayó y terminó encima de una camioneta, pero no se reportó que hubiera heridos.



El accidente ocurrió la tarde del viernes en la colonia Federal, a metros de la garita de San Ysidro, cerca de donde se ubicaba la glorieta conocida como “La Pera”.



El pesado árbol cayó arriba de una camioneta Toyota color blanco, la cual sufrió daños considerables en la parte superior, sin embargo, no hubo ninguna persona herida debido a que el vehículo estaba estacionado.



Personal del Ayuntamiento acudió al lugar para partir el árbol con sierras eléctricas; atendieron varios reportes similares.