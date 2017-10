Transportistas siguen negando el 'Raite'

TIJUANA, Baja California(GH)

A dos meses de que arrancó el programa ‘Raite’, las empresas de transporte han estado negándose a aceptar los boletos que se les entregaron a los estudiantes de la ciudad para tener transporte gratuito.



Una de las principales molestias de los jóvenes es que tienen que andarle adivinando qué unidades son las que van a aceptar el pase, pues incluso hasta ha habido rutas de la misma empresa que se niegan a subir a los estudiantes gratis.



“Cuando no los quieren agarrad nos toca sacar la credencial de la escuela, esa sí la agarran pero solo para hacer el descuento de media tarifa”, detalló Carlos Lozano, estudiante de la Facultad de Deportes



La queja más frecuente que tiene la comunidad estudiantil es que incluso hasta en los horarios se ponen especiales, pues hay algunas líneas de transporte que después de las 8 de la noche ya les cobran pasaje.



“Las calafias verde y crema con las que pusieron una hoja con lo de los horarios, mi hermana estudia en la tarde y tiene que pagar normal en los camiones de la hora en que sale”, explicó Odalys Guzmán, quien ha visto las dificultades de sus compañeros.



Pese a que compañías como la Azul y Blanco están inscritas dentro del programa, no todos los conductores han hecho válido el subsidio que el gobierno municipal le ha otorgado a los alumnos.



“Nos dicen que a ellos no les conviene lo que se está haciendo, porque no tienen los mismos ingresos, pero se supone que sabían que esto pasaría antes de aceptar entrar al proyecto”, añadió Alan Soto, estudiante de maestría en administración.



Otra de las firmas que tampoco ha respetado el convenio es UNTIMA, pues solo las unidades crema y azul hacen válido el recibo, mientras las color guinda no lo admiten.