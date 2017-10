Urge vigilancia nocturna en la Zona Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

A los comerciantes de la Zona Centro, en especial a los de la calle Cuarta y Constitución, les urge que las autoridades implementen vigilancia nocturna, pues en esta cuadra son varios los que han sufrido atracos de manera frecuente.



Uno de los locales es del Jaimes 70’s, a cargo de Elena García de Miller, quien ante esa situación implementó su propia estrategia de seguridad, colocar en uno de sus estantes el mensaje ‘Aviso importante: Debido a la inseguridad, tenemos que vaciar el aparador todos los días, pero seguimos a sus órdenes. Atte. Jaimes 70’s’, pero las autoridades no lo tomaron a bien.



“De un repente nos cayeron 30 policías muy molestos por la lona, porque estábamos ahuyentando al turismo. No era nuestra intención, pero es verdad lo que dice la lona”, expuso.



De esta manera, tuvo que hacer una modificación en su anuncio, ‘Aviso importante, tenemos que vaciar todos los días, pero seguimos a sus órdenes. Atte. Jaimes 70’s’.



En respuesta, las autoridades mandaron a realizar rondines durante el día, pero no fueron suficientes, pues anteriormente la tienda había sido asaltada tres veces en diez días durante la noche.



“Aunque el negocio esté asegurado nunca vamos a recuperar la pérdida de la mercancía, el tiempo, ni superar los dolores de cabeza ni el desgaste que provoca denunciar ante el Ministerio Público, que no resuelven la situación”, lamentó la empresaria.



Por ello, comentó que la vigilancia también se necesita de noche, pues son varios los locales los que han sido asaltados hasta en ocho ocasiones en los últimos días.



Otra de las quejas que se presentan los comerciantes de la cuadra de la Calle Cuarta y Constitución es la presencia de los indigentes que se drogan, duermen y hacen sus necesidades fisiológicas en las entradas de los negocios.



“Hablamos al 9-11, pero no se resuelve. Los mendigos provocan una suciedad y una peste en la banqueta, que se tiene contratar a alguien para limpiar, y a pesar de esto nos quieren multar o vienen a regañarnos, porque estamos tirando agua, pero no se puede de otra manera, porque nosotros dependemos de un lugar limpio para recibir a nuestros clientes”, manifestó Elena García de Miller.



“Nosotros también queremos prosperar. Queremos apoyar a la ciudad, nos consideramos parte de la imagen de Tijuana, pero también necesitamos protección”, agregó.