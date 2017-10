Exige sector transporte que nuevo secretario de Movilidad no sea corrupto

TIJUANA, Baja California(GH)

El sector transportista de la ciudad exigirá que el nuevo titular de la Secretaría de Movilidad no sea corrupto y en caso que no dé resultados al mes de trabajos pedirán su destitución.



El presidente del Frente Transportista, Gabriel Lemus dijo estar de acuerdo con la creación de dicha dependencia al ser una petición que han estado solicitando desde la administración pasada.



Además que debido a la carga de trabajo del secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz, no podía atender los temas del transporte de forma correcta.

“Habrá que ver el perfil, nosotros estaríamos pidiendo que tenga interés en el tema del transporte y sobre todo que sea una persona transparente sin antecedentes de corrupción”, declaró.