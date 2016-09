Desde junio no se practican exámenes de alcoholímetro en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Desde finales del mes de junio, no se practican exámenes de alcoholímetros a conductores que son detenidos bajo sospecha de haber ingerido bebidas embriagantes en Rosarito, confirmó el síndico Tomás De la Rosa.



Expuso que al parecer esto se debe a que el aparato que se tiene destinado para ello, presenta fallas y por lo tanto no es posible realizar estos exámenes lo que resulta en una situación grave, al no poder certificar a un conductor ebrio.



Mencionó que la situación se reportó desde hace tiempo por parte de la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento a la Oficialía Mayor, pero cuestiones de falta de comunicación, no se ha podido resolver el problema.



De la Rosa Martínez expuso que la Sindicatura atrajo el tema y se le está dando seguimiento para conocer en dónde está el problema y por qué no se resuelve adquiriendo un nuevo equipo.



Mientras tanto, la policía rosaritense se ve imposibilitada a detener y sancionar a personas ebrias, por lo que al ser éstas presentadas ante el juez calificador se ven obligados a sancionar por otros delitos que no tienen que ver con el alcohol.