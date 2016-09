Con los pies en la tierra

TIJUANA, Baja California(GH)

“Nunca me veo en el espejo y digo: Quién te puso esa máscara, no, nunca me ha dado esa sensación afortunadamente”, dijo Alejandro Sanz en entrevista vía telefónica.



El cantante español, quien se presentará en Tijuana este 1 de octubre, agregó que cada vez que se para frente a uno, el reflejo es un tipo honesto consigo mismo, tratando de hacer siempre el bien a su alrededor.



Sanz acostumbra poco a hacerlo, sobre todo si no está en promoción o en algún programa de televisión, comentó entre risas, no se ve demasiado, pero sí lo suficiente, para no olvidarse de quién es.



Y entre el reflejo y saber quién es, también llega esa parte del ego que todo ser humano tiene, y que no es la excepción en él.



“Yo el ego a nivel de divos y tal, me parece inservible más inútil que la g de nomo y me parece que además es como, sabes, es muy aburrido.



“El ego y el sentirse un divo y el que no te puedan tocar, a mí me educaron de una manera, mi madre me dijo que quien te saluda le tienes que responder”, sostuvo.



El cantautor de “Amiga mía” trata así de ir por la vida, de igual forma cuidándose de que lo respeten y respetando.



Han pasado 25 años desde que el ibérico conquistó México, su llegada fue en 1991 con “Viviendo de prisa” un disco que le dio grandes satisfacciones en tierras aztecas.



“Empecé con unas melodías que eran muy sencillas probablemente muy italianas, después fui sofisticando esas melodías hasta el punto en el que llegué a complicarlas”, consideró.



Esas canciones fueron “Pisando fuerte” y “Los dos cogidos de la mano”, letras complejas y que no encajaban con la juventud de esa época.



“Creo que las sofistiqué quizá en demasía para los estándares de la radio, pero bueno, tampoco me importó en ese momento, ni me importa ahora”, recalcó.



Quien fuera coach de “La voz… México” ahora disfruta mucho de aquel éxito que pocos le vaticinaron, y ya no se centra al hacer una canción solo en la melodía.



“Por ejemplo en este disco (‘Sirope’) he invertido mucha pasión en cuidar los ritmos, las bases rítmicas, pero también en cuidar la fonética de las palabras, no solo ya lo que dicen, sino en el sonido que producen”, consideró. Por ello ahora se divierte más, se motiva más y busca adentrar en otras facetas de la composición.



Sanz crítico



No hay mejor crítica que la que uno mismo se hace, y el español lo tiene presente, por eso lo es en cada una de sus canciones, a las que años después de estar en el gusto del público les daría otra manita de gato.



“Yo estaría retocando esas canciones y corrigiendo durante años”, destacó que se daría el lujo en cinco años, “siempre me parece que son susceptibles de mejoras todas las canciones”.



No se reinventa



Consideró que la reinvención no va con él, porque ya existe y no puede cambiar, pero sí al menos intentar mejorar y dar siempre un paso adelante.



“El invento ya está hecho, ya no más, lo único que hay que intentar siempre es mejorarse”, puntualizó, “sin ánimo de querer inventar por la necesidad de parecer diferente”.



Ama a sus hijas



El intérprete de “Solo se me ocurre amarte” sabe que entre los hijos no se puede hacer distinciones, lo mismo pasa con sus canciones a las que no puede amar menos que otras.



“Yo distingo mucho entre las canciones que pueden haber sido un éxito a nivel de masa y las canciones que son un éxito”, comparó.



Por ello, entre músicos saben reconocer, aunque el público posicione otras en las listas, como fue su caso “Corazón partío”, “Y si fuera ella” o “Amiga mía”.



“Realmente no sabría decirte (cuál), para mí todas son igual de gratificantes, unas (más) que otras, todas son hijas mías, no puedo decir que me enfadan”.