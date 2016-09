Descarta SSPM nuevos raptos contra mujeres

TIJUANA, Baja California(GH)

El secretario de Seguridad Pública Municipal, José Luis López Medina, informó que la dependencia no tiene reportes de que tripulantes de un carro color blanco estén forzando a muchachas a subirse, versión que ha sido difundida en redes sociales.



“No tenemos reportes de un vehículo, reportes de más desapariciones forzadas”, apuntó, “no es algo que nosotros estemos cargando la atención hacia ese tema, preferimos dar la atención con los organismos”.



En relación a los recientes hechos donde dos muchachas han sido encontradas sin vida, señaló que los caminos vecinales representan un problema para la vigilancia de la ciudad.



“Hemos estado recomendando mucho, tuvimos una reunión con empresarios de diferentes parques industriales y escuelas para que nos permitan estarnos acercando y decirle a los jóvenes o adultos que nos apoyen buscando rutas lo más seguras posibles, que no busquen caminos vecinales”, indicó.



Donde fue localizado el cuerpo de la joven Gabriela Vázquez Gatica, dijo, tienen un problema grave de caminos vecinales porque resultan inaccesibles para las unidades de la corporación.



“No tenemos un punto rojo para este tema, espero que no tengamos un punto de mayor incidencia, que sean hechos muy aislados, porque recuerden que foco de atención son los homicidios, pero siempre salimos con el discurso gastado ese de que es entre ellos, pero al final de cuentas es una realidad”, dijo el funcionario municipal.