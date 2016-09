Dólar arriba de 20 pesos en bancos

TIJUANA, Baja California(GH)

El dólar alcanzó este lunes su máximo histórico en el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) al llegar a 19.60 pesos por billete, lo que provocó que en algunos bancos se cotizara por arriba de los 20 pesos.



El tipo de cambio del Banxico es el que se vende a los bancos, los cuales establecen tipo de cambio interbancario dependiendo de la reserva que cada uno tiene, mientras que la cotización de las casas de cambio se define en base a la oferta y demanda del mercado.



La principal causa del incremento del precio del dólar se debe a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en ingles) donde se definirá si se aumenta la tasa de interés, informó el economista Jorge Fonseca Rodríguez.



"Lo que se ve reflejado en el tipo de cambio se llama incertidumbre, cuando los mercados ven poca certeza sobre lo que va a ocurrir, toman posiciones de seguridad: Si tienen pesos los cambian a dólares y se refugian en el dólar hasta que pase la tormenta", señaló.



Sostuvo que es poco probable que la FED decida subir la tasa de interés, lo cual se definirá este miércoles.



"Si la FED dice que no va a incrementar la tasa de interés, entonces regresan los capitales a pesos y al País, pero mientras que esa situación ocurre el movimiento de capitales en el mercado de México sale y se ve la subida de precio del dólar", agregó.



La moneda mexicana está vulnerable a los cambios de la política monetaria de Estados Unidos, explicó el economista, porque en semanas recientes bajó la calificación de la deuda de México de estable a negativa, y por el recorte por arriba de los 200 mil millones de pesos al presupuesto de la Federación del 2017.



No bajará



Baja California es una de las entidades más impactadas con el alza del precio del dólar y será difícil que el billete estadounidense vuelva a cotizarse por abajo de los 19 pesos en bancos, apuntó el economista José Luis Contreras Valenzuela.



"No podremos tener certeza sobre cuál sería el comportamiento del dólar hasta llegado fin de año, sí va a seguir un pequeño deslizamiento como lo hemos venido teniendo y difícilmente podemos pensar que el tipo de cambio va a volver por abajo de los 19 pesos, va a seguir rondando entre los 20 pesos, pero esperemos no dé un brinco más brusco", manifestó.



"Estamos siendo nosotros los más afectados porque hay unas regiones de la frontera que están más vinculados al mercado interno, mientras nosotros estamos más vinculados al mercado internacional", enfatizó.