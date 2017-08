Gobierno Federal no ha apoyado suficiente contra inseguridad: Honold

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Kurt Honold Morales declaró que el Gobierno Federal no ha apoyado lo suficiente para atender el problema de inseguridad que vive la ciudad y el Estado.



Tijuana alcanzó los mil homicidios este fin de semana, sin embargo, dijo que desde antes de llegar a esa cifra la situación preocupaba.



Recordó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió a regresar a Baja California antes de que concluya el mes para evaluar los resultados del combate a la delincuencia.



Pero a pocos días de que termine el mes aún no se tienen noticias de funcionario federal, y la cifra de homicidios demuestra que los resultados no se han dado, puntualizó.