Registra TIJ 1000 homicidios en el 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar que las autoridades dicen tener detectado el problema que genera los homicidios y que van a poder controlarlos, ayer se llegó a la cifra de mil asesinatos en Tijuana durante el presente año.



Este número de muertes violentas nunca se había reportado en la historia de la Ciudad, ya que el año más violento había sido 2016, con 909 homicidios.



Sin embargo, a este 2017 aun le faltan más cuatro meses por finalizar y hasta la fecha se tiene un promedio de al menos 4 ejecuciones diarias y 130 al mes.



Entre las víctimas se encuentran seis niños, tres de ellos a consecuencia de recibir una herida de bala en un ataque armado, y 83 mujeres, cifra 48% veces mayor de lo registrado en 2016.



De acuerdo al reporte de las autoridades, la mayoría de las personas asesinadas sufrió un ataque directo de arma de fuego y estaba vinculada con la distribución de drogas al menudeo.



Con relación de la eficiencia en la investigación de los crímenes, solo 10% de los homicidios han sido resueltos por la Procuraduría del Estado.



“Tenemos ubicado el problema”



Los objetivos para reducir los homicidios en Tijuana están muy bien identificados, sin embargo hasta el momento no se han podido contener debido a una disputa importante entre distintas bandas en el trasiego de droga, manifestó el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid.



Destacó que esos objetivos, es decir delincuentes que generan la violencia, están muy bien ubicados y se sabe que los más importantes no se encuentran en Baja California.



El crimen organizado tiene presencia en muchas partes del País y Baja California no es la excepción, pero nuestro Estado saldrá adelante, declaró.



Al ser cuestionado sobre si se tienen ubicados los objetivos y el problema, por qué no se ha podido reducir la cifra de asesinatos, Vega de Lamadrid dijo que es porque hay una disputa importante entre bandas dedicadas el trasiego y narcomenudeo.



Los dejan libres



Delincuentes que ya han sido detenidos salen de las cárceles y ese es un motivo más por el cual los homicidios han presentado un incremento histórico, dijo Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado.



Explicó que la dependencia a su cargo ha realizado importantes capturas de personas que pertenecen a los diversos grupos delictivos.



Sin embargo, reiteró, por algún motivo vuelven a salir a la calle y eso abona para que los asesinatos sigan en aumento y se multipliquen.



“Hace unos días nos dijeron que se andaba amparando un líder delictivo que detuvimos, entonces lo que no queremos es que ese tipo de personas no vuelvan a salir”, declaró



En la mediada que se logre mantener en prisión a los delincuentes, dijo, entonces habrá una disminución en los delitos.



Por ello, es importante hacer adecuaciones al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), aunque los jueces tengan la facultad de dejarlos en prisión preventiva, declaró.



Solo se resuelven el 10%



Tan solo 10% de los mil homicidios que se han registrado en Tijuana han sido resueltos, así lo afirmó Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Justicia de Baja California.



Insistió que más de 80% de esos mil asesinatos tienen que ver con la guerra que existe entre grupos delictivos que se dedican a la venta de droga en las colonias de Tijuana.



Ante este problema, dijo que actualmente la Procuraduría de Justicia y la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) se fortalece con la llegada de más agentes del Ministerio Público para atender la demanda que existe.



Ibarra Leyva agregó que en las últimas tres semanas la SIE ha obtenido un total de 30 órdenes de aprehensión relacionadas con objetivos de homicidios cometidos en este año.