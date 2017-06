Suspensión de clases no afecta educación de estudiantes: Maestros

TIJUANA, Baja California(GH)

La educación escolar que reciben los alumnos no debe ser afectada por los paros de labores que realizan los maestros de la Sección 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los diferentes planteles escolares de Tijuana y del resto de Baja California.



“Los niños empiezan su educación desde que nacen y en la escuela se les forma con contenidos educativos. A las mamás y a los papás les pedimos que no descuiden a sus niños, que estudien en su casa. Si nosotros no estamos trabajando, sus hijos tienen material estudio para trabajar. Tenemos que trabajar con los tres pilares, familia, niño y educación”, argumentó Rodolfo Ruíz Vargas, quien es profesor de las escuelas Francisco Gabilondo Soler y Pioneros de San Quintín.



El coordinador en Tijuana de la Sección 37 del SNTE, Antonio Pedro Santos, dijo que los maestros han preparado guías de estudio para evitar que los estudiantes se atrasen en sus materias.



Cuando los profesores regresan a impartir sus clases aprovechan ese tiempo para aclarar dudas de sus alumnos y continuar con la retroalimentación, sobre todo en las materias de español y matemáticas.



Sobre las mesas de negociación con el Gobierno del Estado y las autoridades educativas, Pedro Santos informó que dependerá de los resultados de éstas para anunciar o suspender clases.



Lo que se busca en estos encuentros es que se liquide el adeudo histórico de 2mil maestros interinos y el pago de pensiones y jubilaciones, además que se establezca una ruta que garantice que cada quincena los docentes recibirán su pago correspondiente.



De no llegarse a ese punto, en total serían 2 mil 670 planteles de las Secciones 2 y 37 del SNTE los que suspenderían clases, afectando a más de 598 mil 997 alumnos de todo Baja California.