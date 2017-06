Margarita Zavala visita a migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

La aspirante a la candidatura a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, visitó el Instituto Madre Assunta, A.C., el cual está dedicado a atender a mujeres y niños migrantes, principalmente.



La directora de esta AC, Adelia Contini, expuso a la aspirante del PAN los servicios que ofrecen a los migrantes, como cubrir sus necesidades básicas y brindar consultas psicológicas y legales.



Margarita Zavala agradeció su labor, pues estas acciones llaman a que las autoridades correspondientes atiendan este tema.



“La propuesta de una política migratoria que toma en cuenta a las asociaciones en el país debe estar presente, que es ayudarles a todo lo que ellas hacen. México debería tener un liderazgo que no tiene y debería considerarlo muy importante siendo un país de tránsito, destino y retorno no sólo frente a Estados Unidos y Canadá, sino en Centroamérica y en todo el continente”, expuso la aspirante a la presidencia.



Agregó que el tema de migrantes se puede hacer más visible para ser considerados en los programas de gobierno.



Adelia Contini dijo que la visita de Margarita Zavala representa una esperanza para las mujeres y niños migrantes. Sin embargo, no hubo acuerdos, donativos o convenios para apoyar al Instituto Madre Asunta, A.C., que actualmente alberga a 45 mujeres y niños.



“Nos prometió que habría donativos y todo lo que nos pueda dar será bienvenido”, dijo la directora de AC.



Finalmente, Adelia Contini dijo que lamentaría que use a la comunidad migrante para fines partidistas.