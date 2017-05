Piden incrementar vigilancia de la Gendarmería

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante los constantes hechos violentos en la entidad, la Secretaría de Turismo en Baja California pidió a la Gendarmería mayor presencia en las zonas y distritos con más afluencia turística.



“Mas allá de auxiliar a quien pueda ser víctima de un delito, lo ideal es prevenir un delito y me parece que la presencia de la autoridad, sea la Gendarmería, la Policía Federal, Estatal o Municipal, inhibe la comisión de delitos”, declaró Ives Lelevier Ramos, subsecretario de Turismo.



Hace una semana, informó, sostuvieron una reunión con elementos de la Gendarmería para aprovechar su presencia en el Estado, especialmente en el Centro, Zona Río y el bulevar Agua Caliente.



Mientras que en Ensenada, a partir de junio, piden aumentar la vigilancia en la Ruta del Vino por los eventos que se realizan en la dicha época.



Aseguró que el tema debe ser preventivo y de una verdadera coordinación entre las dependencias de los tres niveles de Gobierno, ya que una vez ocurrido el hecho la experiencia del visitante se vuelve “amarga”.



Hasta el momento, el funcionario estatal aseguró, no han detectado alguna disminución en la afluencia de visitantes por el tema de inseguridad.



“La realidad es que la demanda turística sigue presentando niveles muy positivos en prácticamente todo el Estado, ahorita no podemos apreciar de forma evidente si ha habido una afectación, pero es un tema que nos mantiene inquietos”, expresó.



Consideró difícil determinar si está habiendo afectaciones de la violencia o de la inseguridad.