Urge feria de empleo para personas con discapacidad

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana urge realizar una feria del empleo exclusiva para personas con discapacidad con la intención de que también obtengan puestos de alta jerarquía.



Así lo consideró el presidente del Centro de Capacitación para Invidentes A.C., Jesús Cortés, quien dijo que la sociedad, en ocasiones, no se muestra inclusiva para lograr acceder a los derechos humanos.



En el caso de las personas con discapacidad visual comentó que no se les ofrece trabajos dignos, pues los empleadores desconocen sus capacidades intelectuales, así como sus habilidades.



“Nosotros tenemos las ganas de trabajar como cualquier ser humano para nosotros apoyar a los gastos de la familia,



El titular del centro dijo que las personas con discapacidad visual pueden desempeñarse como maestros del Sistema Braille, masoterapistas, artes, reportería, entre otros.



“Tenemos personas que son licenciados o psicólogos, sin embargo no logran emplearse por su condición. Desafortunadamente, la gente es muy incrédula y nos cuesta trabajo abrirnos puertas, hace falta mucha educación y concientización hacia nosotros”, expresó.



Asimismo, agregó que sería bueno lograr juntar a todas las asociaciones civiles, gobierno y sociedad en general para lograr ese objetivo.



Otro de los retos que se enfrentan, en caso de que sean contratados por una empresa, es que en ésta no hay adaptaciones en sus infraestructuras.



“Las personas con discapacidad visual necesitamos tener barandales, rampas, pero más que nada los empresarios temen mucho a que nosotros ocasionemos accidentes y no quieren comprometerse”, lamentó.



“Hemos ido a las ferias de empleo, pero del público en general y no somos muy favorecidos, no recuerdo que en Tijuana se realizara una”, agregó.