'Maquilas' solicitan más ingenieros, afirma Arhitac

TIJUANA, Baja California(GH)

Ingenieros industriales, en mecatrónica, robótica, electromecánica, y mecánica son algunas las principales carreras profesionales que demandan las maquiladoras de la ciudad.



"No digo que las otras carreras no se necesiten, si bien es cierto es menos", declaró el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac), Jorge Godínez Cárdenas.



"Cuántos contadores tiene una empresa, tiene unos dos o tres, y cuántos ingenieros tiene, 40 u 80, por ejemplo", agregó.

El titular de Arhitac refirió que algunas empresas están haciendo el esfuerzo por capacitar a su personal.



"Se ocupa de personal calificado, muchas de las ocasiones los agarras de la universidad o a veces recién salidos o con algo de experiencia, pero para integrarlo bien en tu empresa necesita un programa de capacitación", indicó.



Ante este panorama, dijo, la Arhitac apoya el Modelo Mexicano de Formación Dual promovido por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex) que integra estudios en las aulas y el campo laboral.



"Nadie sale de una universidad o de una escuela siendo experto en lo que vas, pero sí se buscan las mejores competencias que tengan los empleados, las mejores aptitudes, el mejor perfil", especificó.



"Sí hay gente, simplemente hay que entrenarlo y dirigirlo hacia nuestro negocio en particular", añadió.



La mayoría de las empresas, comentó, buscan personal con experiencia para invertir lo menos posible en su capacitación, pero no siempre es posible.