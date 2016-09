IP urge seguridad para quienes salen a divertirse en TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Las autoridades deben garantizar la seguridad de las personas que salen a divertirse, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Humberto Jaramillo Rodríguez, en torno a los recientes casos de jóvenes asesinadas.



"Es evidente que hace falta platicar más los padres con los hijos para decirles el peligro que se corre cuando se frecuentan esos lugares (bares) y te relacionas con gente que no conoces", dijo.



"Pero más allá de todo eso, la autoridad debe de garantizar seguridad para la gente que sale a divertirse y deberíamos de encontrar la mejor manera de evitar que eso siga sucediendo", agregó.



El representante del sector empresarial afirmó que los hechos de violencia que en la ciudad se le atribuyen a la lucha entre narcomenudistas, ahora ya están impactando a otros sectores de la población.



"Si nosotros permitimos que esa gente siga disputándose nuestras calles y siga adueñándose de nuestra ciudad, es evidente que es un contagio y son personas no gratas que pueden resultar muy corrosivas a la salud pública y a la vida misma, como es en caso de las jovencitas", manifestó.



En menos de una semana dos muchachas han sido localizadas muertas en diferentes puntos de la ciudad, la primera desapareció luego de salir a un bar y la otra cuando se dirigía a la escuela.



"Es exigirle a la autoridad el que no permita que estas cosas sigan sucediendo, la verdad a nosotros nos tiene muy preocupados y estamos pidiendo una mejor coordinación", enfatizó Jaramillo Rodríguez.



Agregó que los hechos son muy lamentables, y mantienen a los empresarios muy preocupados y ocupados atendiendo la problemática.