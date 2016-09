Truncan los deseos de 'Gaby'

TIJUANA, Baja California(GH)

El miércoles 14 de septiembre, Gabriela Vázquez Gatica, una joven con el sueño de entrar a la universidad, salió de casa alrededor de las 9:00 horas, rumbo a la escuela.



Sus compañeras de clase la esperaron, como ya era costumbre, frente a la entrada de la preparatoria Britania, localizada en la 5 y 10.

Sin embargo, “Gaby” no llegó a su destino aquel miércoles.



El 16 de septiembre, a las 13:54 horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó el hallazgo del cuerpo de una joven, en el camino de terracería entre Residencial Barcelona y Rancho El Chicote, en la delegación Sánchez Taboada.



El cadáver presentó huellas de violencia y fue encontrado sin ropa.

Horas más tarde, se confirmó que el cuerpo correspondía a Gabriela, de 17 años.



No se metía en problemas

Familiares y amigos de Gabriela Vázquez están desconcertados por la forma en la que la joven fue encontrada.



En sus 17 años, “Gaby” nunca dio problemas a sus padres y su día a día constaba de ir a la preparatoria, para después ir al trabajo, una tienda de abarrotes localizada en El Tecolote, y de regreso a casa.



Su actividad favorita era asistir a convenciones de anime, a pesar de que no había asistido a una en los últimos meses.



Era aficionada al “cosplay” y al manga japonés.



“Era, sería, sí se reía y esas cosas, era tranquila, no era nada de buscapleitos ni nada de eso; era tranquila con todo el sentido de la palabra”, comentó Cristal Mena, una de sus compañeras de la preparatoria.



Sus compañeras y amigas la consideraban una muchacha de casa, puesto que no acostumbraba estar en la calle; su rutina era hacer tareas para obtener buenas calificaciones y aspirar a entrar a la universidad.



“Se la pasaba en casa, haciendo tarea, y solo le gustaba a ir a eventos de anime y esas cosas ya que casi no iba por falta de dinero, no era nada de esas chicas que se la pasan en las calles; solo hacía sus tareas”, añadió Mena.



Tenía metas

Entre su grupo de amistades, “Gaby” se caracterizaba por ser la más responsable en la escuela.



Pese a que estudiaba en un sistema abierto, la joven tenía la meta de finalizar la preparatoria al término de 2016 e ingresar a la universidad en 2017; probablemente a la UABC campus Tijuana.



“Recuerdo que siempre nos apoyaba y decía que le echáramos ganas al estudio”, contó Janelly Carrillo, otra de sus amigas.



De hecho, en sus últimos días, una de sus pláticas recurrentes era sobre su deseo de entrar a la universidad.



“Gaby era una chica muy bien portada, tranquila, sin problemas, seria y responsable; una persona que no se metía con nadie, confiable y segura, con muchas ganas de vivir, de reír y con muchas metas”.



Esperan resultados

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el cuerpo de Gabriela Vázquez se encuentra en Servicio Médico Forense, donde se le está realizando la necropsia, para así definir la causa de muerte.



Familiares están a la espera de los resultados para que les sea entregado el cuerpo y poder llevar a cabo las honras fúnebres.

Se espera que el martes se celebre el velorio.



Dos casos en dos semanas

El caso de Gabriela Vázquez es el segundo de esa índole en las últimas dos semanas.



El viernes 9 de septiembre, fue encontrado el cadáver de Desteny Hernández, a un costado de la Vía Rápida.



A diferencia de Gabriela Vázquez, Desteny murió por lesiones de proyectiles de arma de fuego; su cuerpo presentó siete impactos.



En ambos casos, aún no se tienen detenidos.