Mejoran estudiantes prótesis de mano

TIJUANA, Baja California(GH)

Para ayudar a las personas que carezcan de alguna extremidad en su cuerpo, Leonel Castillo, junto con su equipo de estudiantes de Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) desarrolló una prótesis de mano derecha.



“A través de nuestra empresa Neurotech Prosthetic nosotros hacemos prótesis que pueden ser controladas por ondas cerebrales para mejorar las prótesis que hay actualmente en el mercado, ya que éstas no le pueden regresar la independencia a las personas que más la necesitan”, explicó Leonel Castillo.



Así, el estudiante y su equipo de trabajo nos presentó una prótesis de mano derecha, la cual es controlada totalmente a través de la actividad eléctrica producida por el cerebro.



“La impresión de la mano fue a través de la Impresora de 3D. Usted se tiene que colocar una diadema en la cabeza y por medio de la concentración que logre puede manejar los dedos de la prótesis. Por ejemplo, si no se concreta tanto usted puede mover el dedo meñique y cuando usted logre la concentración total puede mover el dedo pulgar y luego toda la mano”, explicó el estudiante del TEC.



Esta mano robótica es lo contrario a las prótesis que actualmente existen en el mercado.



“A pesar de su alto precio, a las personas con discapacidad no les devuelve ni siquiera un poco de su independencia. Son muy pesadas y son fáciles de gastarse debido a su uso constante”, reiteró Leonel Castillo.



Por ello, el equipo de trabajo de Leonel, conformado por Sergio Ramírez, Fidel Pacheco, Luis Díaz y Francisco Díaz, busca el apoyo de empresarios para acercar esta innovadora prótesis a la población.



“Queremos acercar nuestro proyecto a las personas que realmente lo necesitan. Tiene que existir una manera de hacer esto posible y sobre todo que sea a precios accesibles”.



Finalmente el líder de Neurotech Prosthetic dijo que “estamos en una constante investigación por desarrollar cada vez mejores prototipos y hacer que éstos sustituyan benéficamente a la extremidad faltante del usuario”.