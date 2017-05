Debe analizarse petición de prisión preventiva oficiosa: TSJE

MEXICALI, Baja California(GH)

Las peticiones hechas para establecer una prisión preventiva oficiosa para delitos del fuero de común deben ser analizadas, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).



Jorge Armando Vásquez indicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal está diseñado para que las situaciones se resuelvan sin necesidad de llegar a juicios, con varios mecanismos alternos y dependiendo de la gravedad del delito.



La prisión preventiva se decreta de acuerdo a ciertas circunstancias, dijo, primero debe de verse el tipo de delito, ponderar los hechos, la información que presenta el Ministerio Público y la defensa.



Con esto, el Juez determinará si la persona debe ingresar a prisión o llevar su juicio en libertad, pero la ponderación recae en el juzgador.



Señaló que debe analizarse el establecer mecanismos de prisión preventiva oficiosa, porque no todos los casos, aún cuando se trate del mismo hecho, presentan las mismas circunstancias.



“Lo mismo puede pasar en delitos de naturaleza culposa, donde puede haber la privación de la vida pero no hubo la intención, debe analizarse con mucho cuidado porque puede tomar repercusiones hacerlo todo oficioso”, expresó.



Indicó que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los cambios se dieron en la forma de procesar porque los hechos delictivos siguen siendo los mismos.



Ejemplificó su idea con los recientes casos ocurridos en Mexicali, donde un médico atropelló y mató a un motociclista, con personas solicitando que estuviera privado de su libertad.



En este caso la persona tenía solvencia y respondía al hecho, además de que para el Juez no corría el riesgo de que faltara a las audiencias.



Un caso similar es el del hombre que atropelló a una señora y su nieta, causándole la muerte a la primera y donde al implicado si se le dio prisión preventiva.



Esto se dio porque el procesado dio información falsa en cuando a su domicilio y no existía la certeza de que la persona acudiría a las audiencias, así como la falta de solvencia.