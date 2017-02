Reviven legado musical de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un holograma y más de treinta piezas musicales trajeron de vuelta a Alberto Aguilera Valadez en el espectáculo "Eternamente Juan Gabriel... Vive la experiencia", que se realizó anoche en el Centro Dinámico Pegaso, en la capital del Edomex.



El homenaje al legado del Divo de Juárez no distinguió géneros musicales, pues el concierto incluyó a músicos con sonidos y géneros diferentes, hermanados por los éxitos del cantautor.



Natalia Lafourcade, Yuri, Jesse y Joy, Fernando de la Mora, Aída Cuevas, Kinky y Andrea Bocelli fueron algunos de los artistas que cantaron en el escenario de 60 metros.



Pese a que al inicio del show las expectativas eran inciertas y las quejas del público por la logística eran frecuentes, el evento reunió a cerca de 20 mil personas, de acuerdo con los organizadores.

Joven y delgado, Juan Gabriel apareció en el escenario para

interpretar "Querida" junto al colombiano Juanes.



En pantalón blanco y suéter naranja, el divo se contoneó gracias a la tecnología de la compañía Hologram USA.



Un momento cumbre fue la participación de John Fogerty, de la banda Creedence Clearwater Revival, quien puso al público eufórico y de pie.



"Hola, México. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche para tocar para ustedes", dijo en una mezcla de inglés y español.



El músico interpretó un medley de Creedence y, posteriormente, acompañó a la proyección del video de "Gracias al Sol", cover que Juan Gabriel hizo de "Have You Ever Seen The Rain?".



David Bisbal, Shaila Dúrcal, Emmanuel, Pepe Aguilar y Yuridia fueron otros de los músicos que engalanaron la noche.