Sin control transporte público en TJ

TIJUANA, Baja California(GH)

La problemática con los cobros irregulares en la tarifa del transporte público se ha salido de control, por un lado el Ayuntamiento indica que se está infraccionando a los choferes, mientras que estos últimos aseguran que son las empresas en que laboran las que les obligan a subir el costo del viaje.



En medio de todo ello, han quedado los usuarios, quienes pagan en promedio 30% más de lo habitual, situación que ha provocado molestia ya que no existe una autorización legal por parte de Vialidad y Transporte.



Brenda Nuño indicó que desde días pasados ya ha tenido conflictos con algunas unidades del transporte público. “Me han cobrado de más los camiones Azul y Blanco y los taxis Verdes con Crema, en ambos casos pagué aproximadamente 3 o 4 pesos más”.



La gran mayoría de ciudadanos menciona que ha sufrido el aumento. Tal como ocurrió con Alexander Ramírez. “En un taxi de las colonias Las Cruces al Centro cobraban 12.50 y la otra vez fueron 13.50, fue hasta ver el cambio de monedas cuando me percaté del cobro”, señaló.



Los choferes por su parte se escudan en el aumento al combustible, indicando que el “gasolinazo” ha complicado la situación al grado que no si no hacen estos cobros de más dejarían de prestar el servicio por lo poco rentable que se ha convertido el mismo.



Los sanciones

Las empresas que más han sido sorprendidas e infraccionadas por no cumplir con el reglamento son Altisa, 24 de febrero y J. Magallanes (Azul y Blanco), en todos los casos solo se han levantado multas en lo individual mas no a la empresa.



El director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza, dijo que hasta el día martes se habían levantado 82 multas en la ciudad.



“Se están haciendo revisiones en los camiones, en los taxis de ruta para que los choferes se abstengan de aumentar la tarifa, aparte se hizo una reunión con los dueños de las empresas para dar la indicación que se les iba a sancionar en el caso de que aumentaran la tarifa los choferes”, recalcó.



TARIFAS

Empresas Tarifa of. Tarifa irregular

Azul y Blanco 10 pesos 13 pesos

24 de febrero 12 pesos 15 pesos

Altisa 12 pesos 14 pesos

Calafia 10 pesos 10.50 pesos



Lo que dice la ley

Reglamento de Transporte

ARTÍCULO 198.- Son causas de revocación o cancelación de las concesiones:

IX. Cambiar, modificar o alterar las condiciones de prestación del servicio en materia de horarios, tarifas fijadas