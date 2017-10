'Faltó atención oportuna a alumno herido'

TIJUANA, Baja California(GH)

Los padres del joven herido con un arma punzo cortante dentro del plantel de Cbtis 146 de Playas de Tijuana no presentarán cargos en contra del agresor, pues se trató de un incidente entre estudiantes.



Aclararon que no existió una pelea por bullying, en la cual el menor, de nombre Antonio “N”, resultó herido cerca del área abdominal.



Sin embargo, Adrián Martínez, padre del lesionado, lamentó la lentitud con la que actuaron las autoridades del Cbtis 146, pues su hijo se acercó a pedir auxilio con un maestro, quien confundió su lesión con un dolor estomacal.



“Mi hijo se salió con una chamarra en el estómago, sangrando. El maestro y sus compañeros lo acompañaron para que lo revisara el médico de la escuela, pero pasaron 15 minutos y otros 40 tardaron en llegar a la clínica del IMSS”, detalló.



“Los directivos de la escuela nos llamaron, pero nos dijeron que mi hijo se había accidentado, nunca nos dijeron lo que en verdad había pasado”, agregó.



Sobre el compañero agresor, Adrián Martínez comentó que el joven fue detenido por la policía, pero no es de su interés presentar un cargo penal contra él o sus padres.



“No nos interesa destruirle la vida a un muchacho de 16 años, que por no medir las consecuencias se equivocó. Si el Ministerio Público nos busca, eso le vamos a decir. Yo recomiendo que mejor vaya a terapia o haga la labor social por un mes, y con eso estoy seguro que aprenderá su lección”, expresó.