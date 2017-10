Desesperan empresas por obras inconclusas en el Nodo Exprés

TIJUANA, Baja California(GH)

El atraso de casi dos años de la obra del Nodo Exprés 20 de Noviembre comenzó a desesperar a los empresarios y locatarios que se ubican en los alrededores.



Jorge Risk Molinar, quien se dedica a rentar locales a pequeñas y grandes empresas sobre el bulevar Benítez, asegura que la demora le ha causado pérdidas económicas.



Aseguró que le preocupa también que los trabajos de construcción finalicen sin haber reparado las estructuras de los servicios públicos, como el del alumbrado público.



“Ya lo reportamos a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue) y nos remitieron a la CFE y no nos han dicho exactamente a quién dirigirnos o cómo proceder, el poste del alumbrado público pareciera que solo está sostenido por un montón de tierra y eso es peligroso”, detalló.



Lo que buscan evitar es llegar a diciembre sin que se arregle este fallo, agregó Risk Molinar, pues hace casi dos años les dijeron que la obra terminaría y hasta la fecha no ha sido así.



Además de pérdidas humanas y materiales, la caída del poste dejaría sin alumbrado público y provocaría que sigan incrementando los robos en los comercios, manifestó.



Respecto a la seguridad, el empresario detalló que ha invertido grandes cantidades de dinero para proteger sus locales.



“Ya me robaron todo lo eléctrico, plomería, cobre, las puertas, porque los indigentes de la canalización del Río venían a robar deliberadamente en todo lo que abarca la 20 de Noviembre, Benítez e Hipódromo”, apuntó.