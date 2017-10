Contraloría analiza el fallo a favor de Makro

MEXICALI, Baja California(GH)

El fallo a favor de la empresa Makro para la construcción de los pluviales de Mexicali está siendo revisado por Contraloría, luego de exponerse el incumplimiento en el Nodo Vial 20 de Noviembre de Tijuana.



El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, explicó que cuando se dio el fallo en favor de la empresa constructora, no tenían pruebas que demostraran el incumplimiento de la obra que lleva más de un año de retraso y representó un costo muy superior del estimado inicial.



La decisión se tomó en el mes de febrero, señaló el Gobernador, sin embargo, de acuerdo a la documentación del proceso de adjudicación de la mencionada obra, lo que se dio a conocer en febrero de 2016 no fue el fallo, sino la convocatoria pública realizada a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), a cargo de Manuel Guevara Morales y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm).



Según los documentos de la licitación, el fallo se resolvió hasta julio de 2016 en favor del consorcio denominado Operadora de Pluviales Mexicali, S.A. de C.V. a través de un convenio de Asociación Pública Privada, y posteriormente, en octubre de ese mismo año se formalizó el contrato de la obra.



“Yo soy de la idea de que si ya empezó una compañía, hagamos todo lo posible porque esa misma empresa termine la obra para que después no tengamos algún tema de cubrir una situación”, señaló el Mandatario estatal.



Hasta el momento la empresa constructora Makro no ha sido sujeta de sanción alguna por el desacato a los compromisos, expuso Vega de Lamadrid, por lo que el tema está siendo revisado en la Contraloría del Estado.



Hay contrato, garantía y fianza, aclaró el Gobernador, el nodo de Tijuana debe quedar perfectamente terminado y que no solo sea avalado por el Estado sino por las cámaras de diversos sectores.



Los pluviales de Mexicali son una obra que será financiada bajo el esquema de Asociación Pública Privada (APP), la cual está pendiente de aprobación en el Congreso del Estado.



De ser autorizada la obra, el Gobierno del Estado, a través de la Cespm, estará obligado a pagar 2 millones 400 mil pesos mensuales por un periodo de 15 años al consorcio ganador.



Proceso

Febrero de 2016

Se da a conocer la convocatoria pública para la construcción de tubería pluvial en Mexicali



Julio de 2016

Se da a conocer el fallo a favor del consorcio denominado Operadora de Pluviales Mexicali, S.A. de C.V. del que Makro forma parte



Octubre de 2016

Se formaliza la transacción con la firma del contrato entre el Consorcio que resultó elegido y las autoridades del Estado