Sin Bandera enamoró el Cielo

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar del clima frío del Valle de Guadalupe, más de 3 mil personas disfrutaron de una velada llena de música y romanticismo en el concierto de Sin Bandera la noche del sábado en la vinícola El Cielo.



Luego de años enfocados en sus carreras como solistas, Leonel y Noel se reencontraron para presentar nuevos temas y sus éxitos que han quedado en la memoria del público mexicano.



Entre copas de vino y el increíble paisaje de los viñedos, los asistentes esperaban con ansias al dúo que tenía más de ocho años de no pisar Ensenada, sin embargo, cerca de las 21:10 horas se apagaron las luces, se encendieron las pantallas y salieron al escenario vistiendo ropa muy casual en negro.



La noche comenzó con temas como “Una última vez”, “En esta no” y “Para siempre tal vez”, que aunque pertenecen a su más reciente material discográfico, el público presente ya se sabía las letras y no paraban de corearlas.



“Que increíble estar en un viñedo, gracias a todos los que hacen vino en esta región y gracias a El Cielo por invitarnos, es un orgullo para nosotros que este lugar esté en nuestro país, yo quisiera vivir aquí pero tengo que trabajar”, expresó Leonel.



Las parejas comenzaron a abrazarse al tiempo que sonaba “Amor real” y justo cuando la noche llegaba a su punto más romántico, los cantantes decidieron darle un giro mucho más animado a al interpretar “Sobre mi”, un tema que ha tenido bastante éxito en la radio por contar con la colaboración de Maluma.



A esto le siguió su más grande éxito “Sirena”, en el que el público se puso de pie para bailar o simplemente grabar la interpretación con su celular y así tener un recuerdo de la noche.



Sin embargo, no podían faltar los temas corta venas “Suelta mi mano”, “Mientes tan bien” y “Que lloro”, los cuales seguramente le llegaron a más de un solitario que acudió a verlos.



El público no dejaba de pedir otra y Leonel y Noel salieron una última vez para complacer a sus fans con sus primeros éxitos “Kilómetros” y “Entra en mi vida”.



Grupo: Sin Bandera:

Lugar: Vinícola El Cielo, Valle de Guadalupe

Tour: Una última vez

Asistencia: Más de 3 mil personas

Lista de temas

Una última vez

Y llegaste tú

Tócame

Y más te amo

Para siempre tal vez

Amor real

En esta no

ABC

Ves

Junto a ti

Sobre mí

Sirena

Que me alcance la vida

Suelta mi mano

Mientes tan bien

Que lloro

Te vi venir

Kilómetros

Entra en mi vida