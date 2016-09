Límite para registro de la Cartilla Militar es el 15 de octubre

TIJUANA, Baja California(GH)

El periodo para el registro y obtener la Castilla del Servicio Militar Nacional (SMN) concluye este 15 de octubre.



Más de 6 mil jóvenes mil jóvenes tijuanenses han acudido a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento.



Efectuar el trámite es necesario acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento ubicadas en la Delegación Centro, de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con original y copia del acta de nacimiento, una copia amplificada de la Clave Única de Registro de Población (CURP).



También deben presentar cinco fotografías para cartilla -no instantáneas- de 3.5 por 4.5 milímetros a color, con fondo blanco y papel mate, de frente, sin barba, ni patillas largas o lentes, con el bigote recortado; deberán ser tomadas con camisa blanca. Es importante llevar comprobantes de domicilio y de estudios, vigentes.



En caso de que la persona sea de otro estado de la República, deberá presentar una constancia de no registro de SMN del lugar de origen, para no duplicar registros. La fecha límite para realizar dicho trámite es el 15 de octubre del presente año. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (664) 973 7072.