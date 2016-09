Amanecen con la Arrolladora

TIJUANA, Baja California(GH)

La tocada de la Arrolladora Banda el Limón del pasado sábado fue al estilo Vicente Fernández, porque José Isidro “Josi” Beltrán, el cantante, convocó al público que mientras no dejaran de gritar y aplaudir, ellos no se irían del escenario.



Promesa que cumplieron porque la agrupación lidereada por René Camacho (que por ciento no acudió a la presentación por estar convaleciente de una cirugía) cantaron y tocaron hasta las 3:03 horas.



El fiestón inició a las 23:30 horas, para sorpresa de los presentes, pero más aún del público que hacía fila para ingresar; al final el palenque registró buena entrada, faltó poco para estar totalmente lleno.



“¡Buenas noches Tijuana!, ¡Cómo están las mujeres de Tijuana!”, compartió Josi el vocalista a manera de bienvenida ante la algarabía del público que llegó temprano a la cinta con la Arrolladora Banda el Limón.



“Tengo que darles una noticia buena y otra mala, la mala es que la presentación que teníamos mañana en Ensenada se pospuso, y la buena, es que nos quedamos con ustedes esta noche hasta que el cuerpo aguante”, agregó Josi.



Otra de las ausencias de la noche, ésta ya conocida sus fans, fue Jorge Medina, mismo que anunciara hace tiempo su retiro, pero esa noche, sus dos cantante Vincen Melendres y Josi (en especial éste último) se encargaron de llevar la fiesta lo mejor que pudo.



Incluso, subió a las gradas para cantar entre el público y de inmediato sus fans se aglomeraron a su alrededor para grabarlo y tomarse la foto con él, después volvería al redondel e integrarse con Vincen.



Durante las más de tres horas que duró la presentación, cantaron temas como “Lo hiciste otra vez”, “La llamada de mi ex”, “Intentaré olvidarte”, “De ti exclusivo”, “Sobre mis pies” y “Que te quede claro”, que fueron coreadas por el público.



Un momento especial fue cuando Josi interpretó “Así fue”, canción de la inspiración de Juan Gabriel, y la cantó en honor del “Divo de Juárez”, a unas semanas de su fallecimiento.



En el escenario había 13 músicos y dos cantantes quienes dieron rienda suelta a la fiesta musical del 16 de septiembre en la ciudad de Tijuana.



“Cabecita dura”, “Qué me vas a dar”, “El ruido de tus zapatos”, y “Cosas que nunca te dije” y muchas más fueron parte del repertorio musical que la Arrolladora Banda el Limón cantó para el público de Tijuana.



La Arrolladora Banda el Limón

Lugar: Palenque de la Feria de Tijuana

Fecha: 16 de septiembre

Inició: 23:30 horas

Terminó: 3:03 Horas

Canciones más coreadas: “El ruido de tus zapatos”, “Que te quede claro”, “De ti exclusivo”, “Sobre mis pies”, “Qué me vas a dar”