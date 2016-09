Ponen en peligro a niños las redes sociales

MEXICALI, Baja California(GH)

Es común sentirse orgullosos de los hijos cuando es su primer día de escuela o cuando participan en los festivales escolares y presumirlo en redes sociales.Pero sobreexponer a los menores en páginas como Facebook, Twitter o Instagram puede representar un riesgo para la seguridad, tanto de ellos como de la familia.Expertos en prevención del delito y el uso excesivo de redes sociales, explican que el publicar una fotografía de un niño/ a en redes sociales con ubicación exacta, direcciones o especificar horarios, ponen en peligro la seguridad de los niños.Agregan que los menores pueden ser vulnerables a delitos como secuestro, robo e incluso pornografía infantil.Así lo refirió Mónica Ayala Mira, doctora en Psicología y maestra en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC.Precisó que cuando compartimos información personal en las redes sociales, muchas personas tienen acceso a tales datos.“Con el problema con este tipo de exposición es que uno no sabe a quién le está llegando esa imagen”.“Lo peligroso no sólo es que se comparta la foto, sino que se ubique rutina, espacio, en qué escuela están asistiendo o a que horas van”, señaló.Esas acciones pueden llevar a que ubiquen a la familia o al menor y en un momento dado se pueda prestar para cometer un crimen o un delito, explicó la psicóloga.“También está la pornografía infantil que tampoco podemos pretender que no existe. No necesariamente tiene que ver con exposición al desnudo sino con niños con ropa.“Pero que estas fotos pudieran llegar a manos de personas que practican dicha actividad ilícita”, expresó la experta en consecuencias al uso de redes sociales.Erika Magallanes Rodríguez, representante del Centro de Prevención Social de la Delincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por su parte informó que los efectos pueden ser muy delicados.“Los casos pueden ir desde algo tan simple como el ‘ciberbullying’ que puede traer consecuencias muy graves, hasta algo más de riesgo como un secuestro”, agregó.El centro de prevención al trabajar de la mano con la Policía Cibernética de la SSPE, han logrado detectar casos particulares en Baja California.“Casos como intentos de secuestro, con niñas que ponen demasiada información en sus redes sociales y han sido vinculadas a grupos delictivos que se dedican a la trata de personas”.“Pero se han podido prevenir a tiempo las situaciones que ponen en riesgo a menores tanto en Mexicali como en el resto del Estado”, comentó al respecto.Ambas expertas, recomiendan a los usuarios de las redes sociales a controlar detalladamente el contenido que ahí comparten.Empezando no subir información en tiempo real, ya que nos arriesgamos a otros delitos como el robo a casa habitación.Así como estar muy presente en el tiempo que los niños pasan en Internet, además de vigilar qué tipo de redes sociales está utilizando y también formar parte de ellas.Y sobretodo evitar subir fotos donde se ubique el nombre o la dirección de la escuela del menor, incluso no compartir demasiados datos que pudieran inferir fácilmente una rutina.•• Limite el acceso a su información sólo a las personas más cercanas a usted.•• No use las redes para conocer gente que puede ser muy peligrosa.•• No escriba información personal de los niños, como nombre completo, domicilio, número de teléfono.•• No permita el acceso y no acepte invitaciones de personas desconocidas.•• Nunca comparta información que sirva para identificar a los niños.•• Establezca reglas para el uso de la red.•• Explique a sus hijos los riesgos que implica navegar en páginas con información no apropiada para su edad.•• Si sus hijos o hijas usan el Internet a solas, consulte las herramientas sobre las páginas que consultan.•• Evite sobreexponer a los niños a las redes sociales.