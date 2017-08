Beneficia 'Raite' a 13 mil

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno municipal entregó los primeros mil pases y credenciales a la delegación Cerro Colorado del Programa de Transporte Gratuito para Estudiantes denominado “Raite”, donde un total de 13 mil 58 beneficiados quedaron registrados.



En un acto realizado en el Jardín Oriental del Parque Morelos, a donde acudieron los estudiantes beneficiados, el alcalde Juan Manuel Gastélum hizo un reconocimiento y felicitó a los empresarios transportistas, ya que sin ellos no hubiera sido posible la realización de este programa.



El primer edil, reconoció que el programa de gratuidad del transporte no fue una idea de él en la campaña, sino que fue una propuesta de los propios transportistas, quienes buscan regresarle a Tijuana lo mucho que les ha dado y como una forma de apoyar la educación de los estudiantes que más lo necesiten para que no abandonen sus estudios.



El director del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv), Miguel Loza, explicó a los estudiantes que la credencial otorgada y que será válida únicamente en días escolares establecidos por el Sistema Educativo, cuenta con fotografía del estudiante, nombre, número de folio, además de candados de seguridad para evitar que sea duplicada.



“Acompañado de la credencial, se les dará también boletos intercambiables por Raites, les pedimos que cuando se suban al transporte, presenten su credencial de beneficiado, acompañada de un boleto, les pedimos a los padres de familia que apoyen a sus hijos administrando los boletos que utilizarán diariamente”, detalló.



Los primeros mil Raites corresponden a estudiantes de la delegación Cerro Colorado, el resto de los pases y boletos se entregarán el martes 22 de las 8:00 a las 18:00 horas en las 8 delegaciones restantes de Tijuana.



De los 13 mil 58 beneficiados, 2 mil 362 corresponden a secundaria, 5 mil 931 a preparatoria y 4 mil 765 a universidad.