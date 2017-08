Cobran escuelas cuota 'voluntaria'

TIJUANA, Baja California(GH)

Continúa el cobro de las cuotas escolares en los planteles de educación básica, a pesar de que lo prohíbe el Sistema Educativo Estatal (SEE) y la Secretaría de Educación Pública Municipal (SEPM).



Los apoyos los piden de manera voluntaria el comité o la sociedad de padres de familia, quienes exponen que no cuentan con el respaldo de las autoridades para el mantenimiento de las escuelas.



La presidenta de la sociedad de padres de familia de la Escuela Primaria Alba Roja, Elizabeth Sandoval Ornelas, dijo que si el plantel tuviera el apoyo de la Beca Progreso no habría necesidad de pedir dinero.



“De esta manera podríamos hacer varias reparaciones que se necesitan en la escuela, como las del techo. Ahorita necesitamos nuevamente instalar las cámaras de vigilancia que nos robaron en las vacaciones para cuidar a nuestros hijos, porque hay muchos malandros o drogadictos que andan acosando a las niñas”, explicó.



Sobre este sistema de seguridad, explicó que los padres de familia estuvieron de acuerdo en pagar una cuota porque es por la seguridad de los niños.



“Decidimos aportar 25 o 30 pesos y eso se utilizó para realizar una kermés y duplicarlo para que nosotros mismos compráramos las cámaras”, aclaró la presidenta de la sociedad de padres de familia haciendo referencia a que a ningún estudiante se le negó la inscripción.



No son obligatorias



La encargada del despacho del SEE, Andrea Ruiz Galán, afirmó que las cuotas escolares no son obligatorias ni condicionantes para que los alumnos reciban su educación preescolar, primaria o secundaria en planteles públicos.



Sin embargo, la señora María Gutiérrez tuvo que pagar 250 pesos para que su hijo pudiera ingresar a la Secundaria Número 13, Miguel García Rodríguez, ubicada en el fraccionamiento Villa Fontana.



“Los tuve que pagar porque si decía que no, no iban a recibir a mi hijo. Pero se me hace mucho dinero. Todavía tenemos muchos gastos que hacer en los uniformes y materiales”, detalló.



Por su parte, Elizabeth Salazar, madre de un alumno de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, dijo que las escuelas deben exigir la Beca Progreso porque con esa arreglan o hacen reparaciones.



“Estamos en contra de las cuotas. Hay muchos padres que no pueden pagarlas, porque tienen hasta tres hijos en la escuela”, apuntó.

Olga Mercado comentó que a su hija le pidieron 250 pesos para que pudiera inscribir a su nieto en una secundaria pública.



“Yo estoy en contra, porque gastamos mucho en útiles escolares, he gastado mil 900 pesos en cuadernos y algunas cosas que necesitan mis tres nietos, y aparte los uniformes y zapatos. Dicen que las cuotas escolares son para arreglar las aulas, pero quién sabe”, declaró.



En el mismo sentido opinó la señora Begoña Egaña, quien expuso que no debería existir algún tipo de cobro, porque se supone que la educación es gratuita.



El sistema municipal



La titular de la Secretaría de Educación Pública Municipal, Inés Chávez Ruiz, comentó que la dependencia cuenta con su propio presupuesto para distribuirlo a cada plantel.



“Tenemos problemas económicos, pero hemos establecido estrategias para que los padres no tengan que desembolsar porque sabemos que tienen que comprar útiles escolares, uniformes, transporte”, declaró.



Respecto a que haya existido alguna condicionante para la inscripción de un menor, las autoridades indicaron que pueden llamar al número 973-72-58, en el caso del sistema municipal, y al 973-44-00, en el caso de un plantel del sistema estatal.