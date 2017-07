95% del transporte no es accesible para personas con discapacidad

TIJUANA, Baja California(GH)

El 95% del transporte público de Tijuana no es accesible para las personas con discapacidad, especialmente para la motriz, y no hay una lógica por la cual se aprueben las nuevas tarifas que van de 16 a 19 pesos.



Así lo declaró el titular de la Agencia Idea MX, Eduardo López Ruiz, quien tiene discapacidad motriz reducida.



“El 95% del transporte público es inaccesible. No se trata tanto de hacer rampas o no hacerlas. Se trata de la actitud de los chóferes y empresarios que deben poner políticas no discriminatorias. Eso ayudaría mucho”, manifestó López Ruiz.



“Imagínate que te subes al camión. El chofer le pisa al acelerador. Las personas con bastones como yo vamos nos caemos”, agregó sobre su experiencia en el colectivo.



El director de Generación Priisma A.C., Manuel García Arreola opinó sobre las nuevas tarifas y de las condiciones del transporte público.



“Hicieron algo horrible. El transporte público es inaccesible para las personas con discapacidad. Apenas están tratando de entrar con lo del SITT, que es medianamente accesible porque las alimentadoras no lo son”, comentó García Arreola.