Adultos, los principales desobedientes en las playas de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Más de 120 llamadas de atención realiza el grupo de Salvavidas Voluntarios de Playas de Tijuana, principalmente a adultos, ya que no atienden las órdenes o recomendaciones que se les da.



De continuar con ese comportamiento, aumentarían las posibilidades de accidentes en el mar, sobre todo en los días de verano.



Así lo expuso Jesús Reyes Cota, quien es parte del grupo de voluntarios de salvavidas de Tijuana, el cual busca fomentar la prevención de accidentes en el mar.



“Hay personas que están alcoholizadas en el mar y con ellas se batalla más, y son las que pueden provocar accidentes, como ahogarse. Me ha tocado que las personas que están alcoholizadas las sacamos del mar y después de un rato le volvemos a llamarle la atención a esta misma persona”, relató Reyes Cota.



Por ello, el alto número de visitantes que se esperan en las playas de Tijuana, Reyes Cota pidió a la comunidad respetar las instrucciones que los vigilantes de esta zona costera y tener cuidado con los infantes.



“Es muy seguido que los niños se pierdan. Lo lamentable es que los padres no se den cuenta en el instante, sino que lo reportan minutos u horas después”, finalizó Reyes Cota.