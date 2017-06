Aún no hay conciencia del valor de ser padre

TIJUANA, Baja California(GH)

El don de ser padre aún no está presente ni ha sido valorado, fue lo que opinó el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón después de que un hombre le quitará la vida un bebé de nueves meses y a su esposa en Terrazas del Valle, en días pasados.





"Cuando suceden estos lamentables hechos, esto a mí me sugiere que no hemos acabado de valorar la vida como un don del Dios y que desgraciadamente no hemos valorado suficienmente el don y la vocación de la partenidad...



Ser padre es algo extraordinario que Dios da a muchas personas, pero también hay varones que quisieran ser padres y no lo han podido ser", dijo Moreno Barrón, por lo que tienen que buscar alternativas como la adopción.



Estas declaraciones son en el marco de la celebración del Día del Padre.