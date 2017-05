Mujeres buscan desarrollar app Manos Bilingües para personas sordas

TIJUANA, Baja California(GH)

Al ver que el gobierno federal y sector comercial no atienden a las personas con discapacidad auditiva, un grupo de mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana, buscarán desarrollar la aplicación móvil Manos Bilingües (Signal-Me).



Fabiola Pulido Vázquez, directora del equipo de mujeres de la carrera de Relaciones Internacionales, dijo que esta innovación tecnológica busca llegar a las personas sordas para que aprendan español o inglés en el lenguaje de señas.



“Es necesario que las personas con discapacidad auditiva sean incluidas en el tema del uso de la tecnología. Además hay un sector comercial que hace falta explorar detalladamente, por ejemplo, hay turistas extranjeros que no pueden comunicarse en Tijuana porque el lenguaje de señas es diferente, y por eso deben gastar más en buscar a un traductor y no siempre lo encuentran”, argumentó Pulido Vázquez.



De acuerdo al censo de 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México existen más de cinco millones de personas que tienen una discapacidad, lo que representa el 5.1% de la población total.



Junto con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) en el 2014 registró a las personas que sufren discapacidad auditiva con el 33.5%, es decir, 2.4 millones de la población total de México.



Y sobre los centros de ayuda, Fabiola Pulido Vázquez dijo que en todo el país existen alrededor de 21 asociaciones estatales para sordos, mismas que integran la Unión Nacional de Sordos de México.



Por ello, el grupo de mujeres estudiantes presentó la aplicación Manos Bilingües (Signal-Me) en la Feria de Emprendedores Cimarrones para obtener la posibilidad de un

financiamiento económico que haga realidad este proyecto, que de obtenerlo también podrá ser posible incluir el lenguaje de señas de Francia, Alemania, Italia, entre otros.