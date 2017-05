Semáforos de calle Tercera en Zona Centro no funcionan desde ayer

TIJUANA, Baja California(GH)

Los semáforos de peatonales de la calle Tercera y Constitución de la Zona Centro no están funcionando desde ayer.



Los peatones no pueden cruzar en forma diagonal, pues los semáforos no marcan el verde con el "monito".



Los transeúntes aprovechan el alto que realizan los automovilistas

para llegar al otro extremo de la banqueta.



Esta situación podría provocar accidentes trágicos.