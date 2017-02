Sin atención a deportados en El Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

Por dos días seguidos el módulo del Grupo Beta para atender a extranjeros y deportados en el exterior de la garita El Chaparral ha permanecido cerrado, según testimonios de ciudadanos que frecuenta la zona.



De acuerdo a información del propio Instituto Nacional de Migración (INM), el horario en el cual el módulo debe permanecer abierto al público es de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes.



Sin embargo, personas que rondan la zona informaron que las oficinas solo fueron abiertas por el lapso de unas horas del pasado miércoles.



Mientras, la Casa del Migrante y otros albergues y asociaciones pro migrante continúan a la expectativa de lo que pueda suceder en los siguientes días.



El padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante Tijuana, dijo que la cantidad de personas deportadas no ha aumentado en los últimos días.



“No están llegando los número grandes que esperábamos, pero sí constantes. Y también casos que no llegaban antes, como los migrantes que no generaron antecedentes criminales en Estados Unidos”, informó.



Contrario a lo que usualmente se registraba, que posterior a que un mexicano cometiera un delito fuera deportado, detalló que ahora son sometidos a este proceso sin contar con antecedentes penales previos a su detención.



El aumento en las cifras, indicó, podría registrarse de manera escalonada en las siguientes semanas, para lo cual los albergues se encuentran preparados para recibirlos y brindarles una atención integral.



Al respecto del flujo migratorio extranjero, señaló que este ha ido en descenso cada vez que los haitianos van regularizando su situación en la ciudad, buscando empleo y un lugar donde establecerse de manera legal.