Transportistas aceptan que subieron la tarifa a los usuarios

TIJUANA, Baja California(GH)

Transportistas aceptaron ante la Comisión de Vialidad de Transporte del Ayuntamiento que sí están cobrando más a los usuarios, aunque la tarifa no ha sido aumentada oficialmente.



"Ellos lo están admitiendo y nosotros los estamos exhortando primero a que ellos conocen a la comunidad, ellos saben quienes realmente no tiene, comentan que mucha gente dice sí te lo voy a dar porque veo que aumentó todo y otra gente que no tiene posibilidades de dárselo", dijo el presidente de la comisión Arnulfo Guerrero León.



La Dirección de Vialidad y Transporte está aplicando las multas correspondientes, comentó, a quienes están cobran de más.



Informó que para determinar el aumento se requiere un análisis que tomará unos meses, por lo cual los trabajadores del volante están pidiendo una tarifa emergente que esté vigente mientras se realiza el análisis adecuado.



"Se ocupa hacer un estudio que genere la posibilidad de aumento al transporte público, el estudio se genera con diferentes encuestas, estudios y análisis que se hacen en la ciudadanía", explicó.



Además, enfatizó que de acuerdo a la ruta, se debe establecer la tarifa, porque hay algunas que por geografía de la ciudad implican más gasto de combustible.