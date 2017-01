"No se usará fuerza pública para retirar plantones": Rueda Gómez

MEXICALI, Baja California(GH)

RECIBEN A SECRETARIO DE GOBIERNO CON ABUCHEOS

"No se usará la fuerza pública para retirar los plantones", afirmó Francisco Rueda Gómez, secretario general de gobierno.Afirmó que la afectación de mantener los bloqueos es contra los servicios que los tres poderes otorgan a la comunidad.El secretario agregó que para abrogar la ley del agua, se ocupa liberar el edificio del congreso del estado para sesionar los diputados y votar la iniciativa presentada por el gobernador.Realizó un llamado a liberar el edificio del Congreso del Estado aunque mantengan los campamentos de manifestación.El secretario general de gobierno se acompañó del diputado Raúl Castañeda Pomposo, presidente del congreso.Quienes ante los manifestantes en la explanada de los tres poderes, expresaron que ocupan ingresar a sesionar para votar y aprobar la abrogación de la ley del agua.Los manifestantes expresaron que no cederán a la liberación de los edificios.Continúan bloqueados Palacio Municipal, Gobierno del Estado, Congreso del Estado y Recaudación de Rentas.Los funcionarios de primer nivel se retiraron al grito de "Fuera Kiko" por parte de los manifestantes.El pueblo manda empezaron a gritar los manifestantes, después de que rueda explicó que deben desalojar el Congreso del Estado y el edificio del Poder Ejecutivo Estatal para poder abrogar la Ley del Agua.Acompañado del diputado Raúl Castañeda Pomposo, explicaron que de realizar la sesión en la explanada para abrogar la ley sería nula, dado que no es un recinto oficial.