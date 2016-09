Regresa Festival Kaaboo a Del Mar

DEL MAR, California(GH)

El Festival de música Kaaboo que se realizó por primera vez en los terrenos de Del Mar en septiembre del 2015, regresa con grandes artistas y grupos como Aerosmith, Lenny Kravitz, Fall Out Boy, y Jimmy Buffet, este fin de semana.



La llamada Experiencia Kaaboo se realizara del 16 al 18 de septiembre, con casi 40 horas de entretenimiento distribuido entre los tres días incluyendo conciertos, áreas de comida gourmet, presentaciones de comediantes, exhibiciones de arte, y hasta áreas de spa.



De acuerdo a los organizadores, los asistentes podrán disfrutar de áreas techadas, baños limpios (no portátiles), y todas las instalaciones del festival estarán libres de tierra a comparación de otros festivales en el Sur de California.



El año de arranque se contó con presentaciones estelares de los grupos No Doubt y The Killers, y este año se superaron las expectativas con el anuncio del concierto de Aerosmith para el sábado.



Los autores de canciones como “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Dream On”, y “Crazy” solo tienen una presentación programada en todo este año que será la de Del Mar.



El festival que incluye presentaciones de música rock, pop, y electrónica tendrá en concierto a Capital Cities, Steve Aoki, The Chainsmokers, Cold War Kids, Echosmith, entre otros.



En la lista de las presentaciones de comediantes se cuenta con los reconocidos Dana Carvey, Sarah Silverman, Jeff Ross, Sean Leary, entre otros.



Para este evento todavía se cuenta con boletos a la venta por día o para los tres días.



Los precios van desde 119 dólares hasta 299 dólares por día, si se compran a través del portal de Internet de www.kaaboodelmar.com, y en la entrada de las instalaciones los pases costarán desde 149 dólares hasta 349 dólares por día.